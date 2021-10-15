下月舉行處女棟篤笑 盧覓雪「犧牲色相」公開絕密三點式谷飛 (19:27)

盧覓雪將於11月6日至7日，在九展Star Hall舉行《雪說笑 da go bin ro》棟篤笑，這亦是盧覓雪人生首次舉行棟篤笑，門票今天（15日）公開發售。

阮兆祥邀請盧覓雪在節目《1圈圈》接受訪問，大爆今次開騷不為人知的內幕。節目中，雪雪分享為何這次處女棟篤笑海報，沒以靚相招徠，卻以兩款出自兩位本土漫畫家甘小文與林祥焜的作品替代，她先指與兩大漫畫家的淵源，她說：「我由細到大受哥哥影響，看很多本地漫畫，我可謂在甘小文的『柑、蕉、桔、梨、碌柚』等作品中浸淫成長，我們因一次訪問結緣，亦有一見如故的感覺；至於林祥焜，去年我在節目中為他西九露天漫畫的是非，說了幾句中肯的話，之後他主動inbox我道謝，自此成為好友。」

當工作人員要求雪雪影靚相做海報，雪雪坦言：「我又唔係靚女，影乜鬼？那就請兩位老友幫我畫出兩款風格截然不同的漫畫，正正配合我雙子座的兩面性。」

對於被祥仔問及近日收身成功，是否準備好在棟篤笑中性感登場，盡騷美好身段，雪雪笑說：「大家唔使諗喇，嗰啲馬甲線，南北半球，我係會畫上去嘅！」

不過，雪雪表示無論門票開賣銷情是否理想，都準備隨時犧牲色相，她公開承諾：「如果啲飛賣得好快，我醒一張三點式過大家睇！如果賣唔去，我更加要出三點式，因為要谷飛呀﹗」

（即時娛樂）