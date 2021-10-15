周啟生兒子疑校內受虐 東華：零容忍虐待學童 涉事員工已離職 (23:50)

周啟生昨晚（10月14日）就21歲兒子周爵疑在學校宿舍遭虐待致腳趾骨折報警，周爵是東華三院屬下特殊學校的學生。《明報》就事件向東華三院查詢，今晚（15日）東華三院企業傳訊科回覆，查證有一名員工曾對學生肢體有拉扯及碰撞的行為，該涉事員工於昨日（14日）已離職。

東華三院企業傳訊科回覆全文如下：

「本院屬下特殊學校一向嚴格遵守維護學童安全的基本守則，對有違守則事件採取零容忍態度。如發現有涉嫌虐待學童的事件，本院定必仔細調查，嚴肅跟進。本院徐展堂學校近日在了解一名學生意外弄傷腳趾的經過時，發現一名學校宿舍職員，曾對學生肢體有拉扯及碰撞的行為，隨即停止該職員接觸學生，並深入查證。在掌握具體情況後，已約見家長交代及向教育局報告。校長在親自與家長會晤後，乃於昨日(14日)向警方備案，而家長亦於昨晚向警方報案。由校方著手展開調查起，涉事員工再未有接觸過任何學生。該名涉事員工於10月14日正式離職。警方現正對有關事件進行調查，而校方亦積極協助警方調查，提供一切所需資料及紀錄。由於調查仍在進行中，目前未便透露更多詳情。」

（即時娛樂）