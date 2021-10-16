AK生日開工吸金 自家服裝品牌今開業 唔會跟隊友爭生意 (16:48)

MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong），今天（16日）到中環出席品牌活動，吸引數百粉絲現身支持，場面熱鬧。

適逢今天是Anson Kong的29歲生日，粉絲送蛋糕和齊唱生日歌，Anson Kong亦識做走近粉絲群和「生粉」（粉絲暱親）合照。Anson Kong在工作中過生日感開心，今晚跟家人吃飯慶祝。

談到生日願望，他希望自己、家人和朋友身體健康，他說：「身體健康是我今年最大願望，因為這兩年經常受傷，之前弄傷手指仍未痊癒。（置業是否也是願望？）每個香港人都想買樓，我都想，希望可以夢想成真。」

說到粉絲在多區為他炮製生日應援打卡位，他透露日前去了旺角大型商場打卡：「我在商場關門後才去打卡，因為驚人多混亂，個展覽做得好靚，好開心，之後我都有拍片多謝他們。」

Anson Kong推出自家服裝品牌，亦於今天開業，他說：「很有意義，是我刻意安排，會易記點，因為我好善忘。（反應是否很好？）不知道，只知有很多人支持。（MIRROR幾位成員都搞服裝生意，會否爭生意？）不會的，風格和product都不同。」

Anson Kong和Lokman表示將來可以合作crossover，問他們還想做什麼生意？Lokman想搞一間細劇場，可以演出又可以排舞；Anson Kong則暫時無意再搞其他生意，他說：「除服裝品牌，我還有間跳舞學校，暫時夠了。」

Lokman透露他有份演出的劇集《IT狗》，將在香港亞洲電影節首播兩集，明年才正式播映，而明年會與Anson Kong合演劇集，未知劇種，笑言是青春健康活力勵志片。

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（即時娛樂）