當年拍劇緋聞滿天飛 馬德鐘︰依家年紀大咗咪少咗囉 (19:50)

馬德鐘接受港台車淑梅主持的節目《舊日的足跡》訪問於明早（10月17日）播出，他在節目中細訴多年來合作過的藝人朋友，又分享與太太張筱蘭結婚28年來的相處點滴。

馬德鐘入行28年，入行前曾當過警察，是G4成員，最難忘曾保護查理斯王子及已故的戴安娜王妃。1993年，馬德鐘加入娛樂圈並以當男主角為目標︰「可惜我入行時已不能當『小鮮肉』，在《創世記》已飾演大佬角色。現在播出的《我家無難事》，我依然是一嚿臘肉，只是肥膩了點。」

馬德鐘回憶當年第一次北上拍劇《武尊少林》，同劇對手有溫兆倫、張兆輝、歐瑞偉、黎姿、體操王子李寧。他說︰「當時輝哥（張兆輝）及瑞偉（歐瑞偉）已經是明星，但他們沒架子，很照顧我。我最近遇見李寧，他仍記得這套劇，但忘記我這個小角色了。我記得他很犀利，在劇中常有翻滾動作。」

多年來合作過的藝人前輩中，馬德鐘對劉松仁的印象最深刻︰「他很犀利，對戲劇的處理有一手，還提點要注重藝德，即藝人品德，要尊重自己行業，不要踩低自己的行業和公司，說這是一門藝術，我聽完很充滿使命感；汪阿姐（汪明荃）也是位好演員，她守時、做足功夫；與羅嘉良合作，我欣賞他的內心戲；袁詠儀弗到不得了，我未見過她NG，幾長的對白也能一氣呵成；宣萱這位老拍檔更加難得，她為人爽朗，我們都是很積極的演員，跑去化妝間換衫，不會浪費任何時間，所以一定早開工！」

2003年的《衝上雲霄》是馬德鐘演過的最難忘劇集，他說當年能有份參與拍攝，感覺似發夢︰「大製作、劇本好，也涉足很多地方。我在劇中也不再飾演壞人、同性戀者、舞男等角色。」談到劇中對手吳鎮宇，馬德鐘大讚︰「他好勁，不是為了自己在劇中好睇，他睇事物很宏觀，不自私，是一位很好的前輩。那時候，他為了找靈感去豐富自己的角色，常問我關於初戀的感覺，用心投入的程度令我非常敬佩！」

談到女主角陳慧珊，馬德鐘說︰「她很紅但沒架子，還會提點我，我慶幸自己常遇到好人。」提到兩人當年傳緋聞，馬德鐘表示︰「當時緋聞滿天飛，沒辦法，當時咁嘅年紀、咁嘅合作、咁嘅感情線，大家看得投入，有此情况不出奇。我依家年紀大咗，咁咪少咗囉，現在就等啲年輕演員去講吓啦﹗」

和太太張筱蘭結婚28年，馬德鐘說︰「我們相處得好﹗她是很堅持的人，做事時很投入，做到200分，我就比較輕鬆。她可以花15個小時做一件事，我就以飲杯咖啡、聽聽音樂才會有靈感。我們如何相處？我們會一起做運動、去超市、一齊茹素，不用刻意找生活情趣。我們一直同步，各自走各自的路，未必需要做同一件事，但一起向前行。」

（即時娛樂）