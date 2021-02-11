張立基曾遭舊女友騙財近200萬兼騙感情 隱居深圳逾13年 (20:42)

張立基日前接受商台梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問。張立基於1986年奪得亞視首屆「未來偶像爭霸戰」冠軍後殺入樂壇，繼而於1990年憑《Electric Girl》一曲紅到台灣，更曾於當地創下3白金銷量佳績。

不過，張立基自1995年開始便淡出，更曾隱居內地逾13年；張立基被指跟人氣偶像Anson Lo「撞樣」成為熱話，更獲邀復出扮Anson Lo拍攝串流平台的廣告。張立基坦承1995年約滿EMI後事業停頓有多種原因，而曾想做傻事後避世10多年，更跟情傷有莫大關連。

張立基說：「感情是影響我事業，認識那女友時，我一直很忙飛過台灣宣傳，到回來時有很多拗撬，因為她會像老千般，叫你投資她家族的假公司，那時損失約百多二百萬，其實錢銀不及感情對我重要，因為從小到大家人不太理我，我一直很渴望有個女朋友可以照顧我。

我投進了全部感情，但最後她除了騙我的錢，也離間了我和父母的關係，是很hurt﹑很痛苦，變了有些抑鬱。」

他想過做傻事，之後選擇隱居深圳超過13年，他說：「留在香港就要面對媒體誇大，我吐冤鬱氣，就會形容我語無倫次，那時身邊人、家人都不能體諒你、自己鑽牛角尖，我覺得不可再留在香港。」

身為獨子的張立基雖然與父母關係疏離，但2008年為了照顧患重病的母親搬回香港，繼而認識同是歌手出身的現任「基嫂」李鈺菲（Fiona），他說：「我回港時照顧媽咪時，抑鬱好了七成，亦會參加仁濟活動，在這些場合認識基嫂，最初也會怕了感情﹑怕了拍拖，其實我所有的戀情，都是女仔追求我多些，她很大方不拘謹，我亦喜歡她不太精明，我不是說她蠢，但我是怕了女仔太聰明。最主要她讓我感覺能夠和我共患難，可以大家快樂度過餘生，我有很多心結，都是跟她在一起時打開了。」

至於為何至今交往13、14年也沒跟基嫂註冊給對方名分，張立基說：「註冊只是一般人思想，如果兩個人相愛，會否因為沒有一紙婚書而不跟對方在一起？在我立場，喜歡大家就足夠。」

（即時娛樂）