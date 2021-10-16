ViuTV節目巡禮｜盧瀚霆《神的女主角》 六大「神徒家族」溫馨對決 (22:00)

AK擔任主持的《Have a Sweet Gym》，一邊炮製甜品，同時間又跟大家做Gym。（ViuTV圖片）

盧瀚霆主持的《神的女主角》，將由六大「神徒家族」溫馨對決。（ViuTV圖片）

《ViuTV 2022》節目巡禮今晚（16日）播出，除了播岀5部劇集片段外，並介紹來年綜藝節目，當中包括盧瀚霆（Anson Lo）主持的《神的女主角》，節目由Anson Lo招攬MV女主角，招募當天大排長龍，參加者眾。

Anson Lo細心欣賞各參賽者的表現，節目有一家人共同參與，當中有男生亦有長者，Anson Lo表示自己最重視的是大家與家人的關係，該節目會有六大「神徒家族」溫馨對決，各人施展渾身解數，務求博得「教主」青睞。

此外，「無制限OT編集団」又有新搞作，由陳漢娜﹑男子組合P1X3L成員葉振弘（Marco）及徐㴓喬主持的《香港秘密搜查官》，3人要上山下海，調查關於不明飛行物體的事，節目中添置了全新陷阱攝影機﹑浮力補償裝備等，而預告片見到徐㴓喬身穿黑色三點式，騷美好身段。

另外，巡禮還介紹了由P1X3L主持的《聲戰》，MIRROR成員江𤒹生主持的《Have a Sweet Gym》，以及真人騷節目《我不是廢老》﹑《肥美人》和《女金剛》等。

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（即時娛樂）