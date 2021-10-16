《仔仔一堂》路難行 王賢誌：若果在ViuTV播映觀眾容易受落 (22:36)

王賢誌（Vinci）搞破格，監製男男配對真人騷《仔仔一堂》，將於11月安排在J2播映，消息傳出已在網上掀熱話。Vinci是節目監製兼主理人，台前幕後皆兼顧，最近忙於《仔仔一堂》的拍攝。Vinci今日接受《明報》電話訪問，他說構思這節目是想為LGBT這社群做多一些事情，帶出正面訊息。

Vinci於2013年「出櫃」，2016年跟相戀多年的男友Kevin加拿大結婚，早前慶祝結婚5周年。他說：「希望透過節目讓觀眾知道我們這社群的生活、態度，在社會上所面對的事情。其中有紀錄片性質，例如介紹有關機構亦會探訪年長的同性戀者，但不是拍《新聞透視》。安排配對是節目包裝，其中沒有競賽，不一定配對成功就似現實生活一樣。」

參加者中有不同職業與背景，年齡由20幾至30幾歲，Vinci稱邀請人選是最大困難，就算已「出櫃」的但也有考慮對家人或工作所帶來影響，因為會在電視播映，要很大勇氣。他說：「參加者中有很好的職業，當然是靚仔，正如港姐也是以靚女吸引。不過他們不是參加《全民造星》想轉行做藝人，行出來目的就是將LGBT進程再推前。節目在TVB這平台播映也有參加者顧慮，若果在ViuTV播映，先有《大叔的愛》受歡迎，做同類型節目的受落程度一定更高，因為這班擁躉會支持。將《仔仔一堂》安排在TVB播映，觀眾有比較守舊的，我有心理準備畀人鬧教人搞基，但我視為挑戰。無論接受與否，就是讓更多人知道，因為這是真人真事在社會存在的。要是大家唔鬧，我當然更開心。」

（即時娛樂）