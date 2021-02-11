ViuTV節目巡禮｜姜濤謙稱打籃球好渣 193爆公司未出糧 (22:49)

由劉心悠﹑陳嘉倩﹑前無綫藝人陳偉洪（左下）和栢天男合演的《冥冥之中》。（ViuTV圖片）

《ViuTV 2022》節目巡禮今晚（16日）播出，除了綜藝節目及真人騷外，還介紹5部劇集包括《i.SWIM》、《季前賽》、《冥冥之中》、《IT狗》及《反起跑線聯盟》，同時亦有《塵沙惑》﹑《940920》﹑《三命》等。

而由姜濤、陳卓賢（Ian）、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）主演的《季前賽》，是個關於街頭籃球為故事。

有指該劇是為熱愛打籃球的姜濤而開拍，姜濤謙稱：「因我而開？又唔使咁講，但因為知道我平時鍾意打籃球，所以導演搵咗我拍。」司儀沈殷怡問姜濤覺得在劇中角色打籃球厲害，還是現實生活中的他打籃球厲害？姜濤尷尬說：「都好渣。」

193表示近一﹑兩年因斷手關係，沒有打籃球，但以前他在香港曾打過球會，在英國也曾參加大學校隊，現在慢慢重新開始打籃球。193又笑稱因為之前斷手，若然沒有斷手，他差不多進入NBA，因為手斷了才參加《全民造星》。

司儀陳安立問他會否覺得可惜，因為薪酬很高，193說：「不會，依家都搵好多，但係公司未出糧。」同場的Ian則表示本身很喜歡打籃球，更表示愛打籃球的程度可能比打排球還要高。

另外，節目巡禮還有MIRROR成員陳瑞輝（皮皮）和楊樂文（Lokman）﹑以及余逸思介紹新劇《IT狗》，而梁詠琪（Gigi）擔正演出的《反起跑線聯盟》，亦播放了部分片段。

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（即時娛樂）