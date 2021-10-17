《賭命夫妻》︱爆兜巴星真相 火火做主持魔鬼天使上身 (00:16)

火火跟陳嘉倩主持ViuTV話題節目《賭命夫妻》，昨晚第5集的船P有Dennis與Teris這對夫妻玩出火，Teris扮PTGF跟蒙眼的老公食一條軟糖變接吻，她覺得老公完全沒抗拒跟PTGF咀嘴，氣得掌摑對方哭著離場。火火就事件跟Dennis與Teris討論，指出兩人的相處問題。Dennis死撐知道惜他的是老婆，有網民在討論區斥他是渣男狡辯，犯了不能原諒的錯。不過，也有認為是「劇情」安排，大家不需要太肉緊。

火火今日接受《明報》電話訪問，提到節目播映以來參加者的「戲劇效果」情節惹質疑？火火說：「我只可以講『戲劇效果』是參加的夫婦自然發放，他們是好沉悶的夫婦，參加這個節目就是要豁出去玩。」火火稱節目開拍前參加者早已知道會玩得好癲，玩到有離婚危機，拍攝過程中有些惹火遊戲，考驗過後他們會嫌小兒科，說：「咁咋？」至於船P「兜巴星事件」？火火笑說：「拍攝現場有一隊攝製隊，並且會電視播映。我咁鹹濕都唔夠膽在十幾個鏡頭前面跟PTGF咁過火，估到是老婆或整蠱換上我跟他咀啦！而且參與的PTGF也不可能咁搏，Dennis也有問過老婆是否在船上。」

火火在節目中的角色是天使與魔鬼，會挑撥離間，挖參賽夫妻的陰暗面，但又要帶領他們解決問題。他形容這五對參賽夫婦是平淡得遇問題時無論對與錯也變得無所謂，互不溝通。他說：「我唔敢話教佢哋，但我可以分享我的經歷，我跟太太是經過高低起伏而學懂真正的溝通。」拍攝挑戰遊戲時他不擔心玩出火，但人夫們圍爐講心事會特別小心，問他們怕唔怕在鏡頭前講。他稱人夫是大膽講心底話，他們說當飲多咗杯，連夫妻私底下不敢講的，但飲了壯膽酒，就在鏡頭前說出來。他透露節目之後還有不同考驗，有夫婦共同面對的，情緒爆發更大。火火做主持也有得著，他跟參賽者講不想變成他們，跟另一半冷淡得，就是一句「都係咁啦！」成為習慣，但他們參加這節目證明是想求變。

（即時娛樂）