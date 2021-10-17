無綫力捧《聲夢》學員 谷婭溦自覺被忽略︰我欠缺運氣 (15:32)

谷婭溦昨晚以評判身分參與《第二屆登堂入室粵語歌唱比賽決賽》時，透露將參與無綫和內地合作的新歌唱節目，節目會先在香港舉行，明年初就要返內地。

提到無綫力捧一班《聲夢傳奇》學員，她坦言有一點被忽略了的感覺。谷婭溦說︰「我不是一個好運的人，一直欠缺運氣，當初答應來港發展也非最受重視。好不容易有機會了，又有新一批人出來，但不緊要，這行最重要的不是一下子站到幾高 ，而是鬥耐力。我現在要為新唱歌節目作準備，希望屆時會一鳴驚人。我不是最好運的人，但我是最努力的，希望會有好結果！」

同場的黃翊回憶當年參加歌唱比賽，無論參賽者表現如何，評判都會婉轉地指出要改善的地方，惟現在很多歌唱節目、真人騷，參賽者未開口唱歌已被連珠炮發批評服裝及造型等，令參賽者失去自信。

身為是次比賽評判的他說︰「年輕參賽者的進步空間較大，我會對他們嚴厲點，但對年長參賽者就會較溫柔。（靚女有分加？）當然，要聲色藝俱全，樣子漂亮有著數 ，行出來已贏一半。」

至於18位分別晉身「火紅組」、「青葱組」及「金剛組」的參賽者，經過兩輪勢均力敵鬥唱功及聲色藝表現，最後由孫釗瑋成為「火紅組」金獎得主兼得由現場觀眾即席投票的「最具人氣獎」，「青葱組」與「金剛組」則分別由年僅17歲的土生土長中巴混血兒林潔心及王嘉文成為金獎得主。

（即時娛樂）