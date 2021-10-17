伍仲衡音樂會︱吳業坤甩嘴 J.Arie險跌落台 EO2無意復出 (18:33)

音樂人伍仲衡昨晚舉行首場Star Hall音樂會，請來強尼、鄭融、雷深如（J.Arie）、劉威煌、吳業坤、陳澤言（CY）、石詠莉、羅凱鈴、EO2等圈中好友輪流上台獻唱。

劉威煌與吳業坤（坤哥）合唱《傾心》時，坤哥突然甩嘴，只好以笑遮醜。J.Arie演出時太投入，一時「叉錯腳」險跌落台，幸被區永權及時扶住。強尼獻唱一曲《擦身情緣》獲得不少掌聲，伍仲衡爆強尼是1995年城市大學的歌唱比賽冠軍。EO2跟伍仲衡一齊跳唱《對你愛不完》，引來全場爆笑。

坤哥受訪時為表現失準解畫︰「我很久沒有上台唱歌，有點發台瘟，見到台下觀眾差點不懂得打招呼，所以有點失準，不好意思。今次由伍仲衡選歌，部分歌曲跟我的年紀一樣大，所以不太熟悉。（唱《傾心》時想起某人才甩嘴？）不是，我沒有對象。」他透露正與公司商量舉行小型音樂會，與歌迷聚一聚。

EO2 4子自嘲已不年輕，在台上跳唱10幾分鐘已覺辛苦。自2013年宣布解散後，4人朝不同方向發展，他們未計劃重組復出，「我們4個一齊再見到大家已經很開心，復出是其次。現有重返20年前的感覺已很開心，但沒有動機再一齊製作歌曲。大家各有工作，即使之前為今次演出開會也是透過視像會議傾」。

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（即時娛樂）