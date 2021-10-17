AppleTV+新片煞科 「死侍」賴恩宣布休假 暫別影壇 (18:20)

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）今年在影壇成績不俗，先是《爆機自由仁》票房報捷，他伙拍「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）及狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的大片《紅色通緝令》（Red Notice）亦即將在影視串流平台Netflix上架。今日賴恩更新社交網，公開多張拍攝AppleTV+新片《Spirited》的幕後花絮照片，並表示他的戲分已完成，正準備暫別影壇，好好休息。他的太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）隨即取笑丈夫，稱老牌影星米高堅（Michael Caine）才是率先說要告別影壇，事緣後者日前表示拍畢新片《Best Sellers》後就會退休，但昨日他已澄清並非全身而退。

《Spirited》由賴恩雷諾士、《絕世車王》韋費路（Will Ferrell）及《寫出友共鳴》歐雅史賓沙（Octavia Spencer）主演，取材自英國大文豪狄更斯的經典《A Christmas Carol》，講述報佳音的傳統習俗，據報幾名主角在片中要應付歌舞場面。

（即時娛樂）