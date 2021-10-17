冰島潮什麼︱梁芷珮孖老公直擊火山爆發奇景 歎超靚景天然溫泉 (20:35)

育有3小孩的索媽梁芷珮，憑主持《潮什麼》系列成功入屋。梁芷珮與老公Kenneth 7月遠赴冰島環島遊，為全新旅遊節目《冰島潮什麼》進行拍攝，節目明晚（18日）起於翡翠台推出。今次梁芷珮在冰島玩盡海陸空，包括行冰川、划艇、暢玩峽谷激流、出海追鯨魚、垂釣超巨型冰島雪魚、以安全距離欣賞活火山、高空滑索，以及見識大大小小的天然溫泉等。

首集節目內容是梁芷珮前往冰島西南部近期最熱門景點火山，該座火山沉睡了800年，直至今年開始「復活」並連環爆出熔岩，3月、4月期間更被旅客形容為「爆得好靚」；雖然她走訪冰島時，該座火山活躍度已大減，幸運地她與老公可以親身直擊火山爆發實境，梁芷珮邊觀賞火山邊驚嘆說：「好幸運可以睇到，因為唔係次次可以睇到！」

梁芷珮又以3位數價錢豪歎籌備時間長達10年、於疫情期間開業的超豪華天然溫泉，該天然溫泉除環境舒適、空間感十足外，當地少見的落地玻璃設計更讓用家能飽覽冰島靚景，高度配合「融入冰島天然環境」的相關主題，而且只需600至800港元的合理價錢，便可潮歎當地人最愛的「天然溫泉Relax七部曲」，梁芷珮親身體驗這個「冰火感」交融的Spa時，意外騷出結實的馬甲線，身形甚弗。

（即時娛樂）