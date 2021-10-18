「Jackeline姐姐」保養得宜 朱敏瀚孖張潔蓮鬥怕醜鬥NG (14:20)

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持《童你一起長大了》，昨晚（17日）播出第三集，節目以「童尋無限可能」為主題，亮點則落在去年「飛躍進步男藝員」得主、24年前曾勇奪「最英俊王子大獎」的朱敏瀚（Brian），節目並展示了大量敏瀚童年照。

當年Brian獲獎後上兒童節目接受主持「Jackeline姐姐」張潔蓮訪問，只有5歲的他眼仔睩睩，回答問題時一臉稚氣，但又不失醒目，而張潔蓮相隔24年仍保養得宜。

為了重溫昔日經典，Brian與張潔蓮重演當年訪問片段，不過笑指是次「重逢」如「相親」一樣的張潔蓮，全程表現超緊張，忍不住笑又狂食NG；Brian表現同樣靦腆，並自行改台辭笑自己相隔24年已「冇咁英俊」，張潔蓮聞言即搞笑反擊：「你係咪畀說話我聽？」

Brian透露小時候已因生得可愛屢獲讚賞：「細個真係好多鄰居見到我，就會走埋嚟搣我塊面，我就潛移默化咗佢哋會讚我靚仔。」

他又謂自獲獎後，獲得不少幕前演出機會，並為其演藝路打好基礎：「嗰個比賽開始後，有模特兒公司睇中我，因為咁先接觸到廣告同埋教育電視。但好笑嘅係，嗰時我以為拍廣告係課外活動之一。」他又笑指張潔蓮姐姐相隔多年依然靚女：「都係我細個見到嘅佢，好後生、好靚，仲有啲怕醜。」

除了朱敏瀚，是集還請來昔日兒童節目主持黃智賢、魯文傑及已返回美國居住的梁詠琳亮相與大家話當年。身為大師姐的譚玉瑛，談及對黃智賢及魯文傑感受時，竟「大細超」，相當搞笑。

阿譚透露當年看了魯文傑的廣告後即心心眼，並謂覺得對方比鄭伊健更讓自己有感覺：「Simon（魯文傑）嗰時啱啱拍完廣告，我覺得呢個男仔真係又青春、又有氣息、又靚，好型！」

相反談到黃智賢時，阿譚則笑言「好擔心」：「佢以前離開兒童節目嗰陣我幾擔心呀，佢生得黑媽媽，可以拍乜吖？我哋都唔興呢啲嘅。」智賢聞言即反擊：「點解你對佢同對我咁大分別嘅？」阿譚再搞笑接招：「咁你照吓鏡咪知咯！」

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（即時娛樂）