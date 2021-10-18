鄭秀文專屬MV送歌迷驚喜 與栢天男冒雨坐叮叮甜蜜互動 (14:44)

鄭秀文（Sammi）早前推出新歌《螢》生日音樂Live版和助手自家製的剪輯版MV，歌迷一律收貨，不過力求完美的Sammi，繼續為歌迷炮製驚喜，為《螢》拍攝專屬MV，並與型男栢天男在電車上談情說愛，雖然拍攝當天面對八號風球逼近，總算天公造美，因為雨景跟MV氣氛吻合，畫面添淒美！

Sammi說：「之前出咗兩個MV版本，一個係8月生日音樂會版本，另一個係我助手自家剪輯版本，我助手好叻㗎，不過唔算係正式MV，我邀請栢天男擔任男主角，拍一個《螢》專屬MV。我覺得MV畫面非常重要，畫面除咗有質感，男女主角有好多演戲部分，所以要搵專業演員演MV男主角。」

栢天男透露MV中有很多令人心動甜蜜畫面，Sammi又說：「呢首歌嘅歌詞內容令人感動，係講一個人為愛情付出和犧牲精神，希望《螢》MV帶出淒美，又有少少Cool嘅感覺。」

登上電車後，Sammi興奮地說：「我成日都覺得《螢》同叮叮（電車）有一種好奇妙連繫，終於達成心願上到叮叮拍MV，好開心，呢個亦都係《Listen To Mi》專輯送畀大家嘅驚喜，因為好多歌迷都以為只有音樂會剪輯版MV，估唔去到呢刻有個咁大嘅驚喜，希望大家感受到我嘅誠意、對呢首歌嘅執著和認真，同埋喜歡呢個版本嘅MV。」

（即時娛樂）