《月光光殺清光》美國開畫報捷 《最後絕鬥》遇滑鐵盧 (19:01)

上周五在美國有兩部新片上映，但成績相差甚遠。（劇照）

上周五美國有兩部新片上映，珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）領銜主演的《月光光殺清光》（Halloween Kills）大收旺場，首周末3天累計收5035萬美元位列冠軍，《007：生死有時》、《毒魔：血戰大屠殺》、《愛登士家庭2》依次排第2至4位。

《月光光殺清光》講述一心保護女兒及孫女的蘿莉，以為已把面具殺手米高麥爾置諸死地，逃離魔掌，但夢魘原來未結束，對方暗中從機關脫身，並再次出動準備血洗萬聖節。《月》片將於周四（21日）在港上映。

上周五美國還有另一新片《最後絕鬥》（The Last Duel）上映，賓艾費力（Ben Affleck）和死黨麥迪文（Matt Damon）繼《驕陽似我》後再次聯合編劇及主演，並由《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）執導，《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）及《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）亦有份參演，台前幕後卡士不俗，但首周末3天票房只有482萬美元，成績不大理想。

《最後絕鬥》根據法國14世紀歷史改編。講述騎士尚德卡魯日與雅克勒格里斯，本是出生入死的好兄弟，但尚的太太指控雅克性侵，兩人關係因此決裂；尚誓要為妻子討回公道，雙方各執一詞，無法分辨誰是誰非，伯爵埃爾最終決定以比武裁決。

（即時娛樂）