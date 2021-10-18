余文樂下月踏入4字頭 自家頻道啟動 分享生活點滴 (19:38)

下個月便踏入40歲的余文樂，入行至今已20個年頭，過去一直扮演別人角色的他，覺得是時候做回真正的自己。機緣巧合下，樂仔製作一輯共10集紀錄式短視頻《Inside Out》，在自己的網上頻道分享他想做的事情，包括工作、家庭、興趣、品味等，透過輕鬆方式讓大家了解余文樂。

在短短接近2分鐘預告中，樂仔任意讓攝影師捕捉他生活的畫面，無拘無束展示大家眼前，一句just go with flow（順其自然），隨意走進他的世界。

做回真正自己的樂仔，一直以來最想做的，是人生中嘗試過一晚camping滋味、跟大家分享與妻兒生活點滴、對自己愛上NFT （非同質化代幣）藝術收藏投資的興趣由來和價值、各種收藏品的喜好、公開工作室每個角落、個人品牌的創建運作、對過去和未來的事業睇法等。

提到製作理念，樂仔說：「過去20年，很多時間裏面為工作而忙，覺得現在應該給自己有另一個選擇，工作還是要繼續的，但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊，陪着他們成長，不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足自己喜好和興趣，一步一步實現和享受，就如露營一樣，也許你會覺得最簡單不過的事，但對我而言，卻是一件夢寐以求樂事。」

（即時娛樂）