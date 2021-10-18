因疫情再三延期 陳柏宇12月紅館開騷 親自炮製搞笑宣傳片 (19:48)

陳柏宇（Jason）將於12月10日及11日，在紅館舉行2場演唱會，這次個唱以「Fight For」作為主題，因為在這段期間，經歷疫情的反覆影響，世界正處於混沌狀態，但社會各階層都謹守崗位，默默為各自的目標努力，當中包括了Jason，他說：「演唱會原定去年初舉行，但疫情影響一直延期，當然有點失望，但同時亦默默學習，奮鬥。『Fight For』這個主題，就是想帶出了人人為目標而奮鬥的意念。」

「Fight For」同時亦是今次演唱會的內容精髓，率先推出的先行海報，一反傳統，以問句「你為了甚麼而奮鬥？」突出演唱會主題，繪畫出來的Jason穿上簡約服飾，手拿咪高峰背向鏡頭，以一個高炒角度現身，未有見樣，但整個人的姿態卻充滿自信，予人準備就緒的感覺。

Jason說：「等候多時，今日終於可以向大家公告：紅館，我返嚟喇！」Jason坦言現在是再上紅館最好的時機，「過去一年多不斷新嘗試，由歌曲曲風到演唱技巧，不斷尋求突破，演唱會可以說是這個階段的小總結」。

為了重返紅館，Jason也積極參與其中，他親自剪接一連串宣傳片，圍繞今次紅館個唱大小事宜，包括早前已推出的《拉筋篇》，還有明天推出的《背歌詞篇》，都是以輕鬆、搞笑手法製作，展現了Jason幽默的一面。演唱會將於10月25日及26日憑銀行信用卡優先訂票，11月9日在城市售票網公開發售。

（即時娛樂）