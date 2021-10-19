稱受無差別網絡欺凌攻擊 無綫電視派員到警總報案 (13:41)

無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群，今天（19日）在無綫電視企業傳訊部總監黃德慧及立法會議員謝偉俊陪同下，帶同相關文件到灣仔香港警察總部，代表無綫就公司受到網絡欺凌行為向警方報案。

關煜群受訪時表示，近期發現再有網民在網上煽動他人抵制無綫，並及對無綫的廣告客戶和藝員作出網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇等，這些行為已對無綫的廣告客戶及藝員，造成精神的傷害和經濟上的損失；亦對香港的營商環境造成破壞，及構成社會不穩定。

因此，無綫為了保障廣告客戶和藝員，不再受這些不法人士的無差別網絡欺凌、攻擊，決定向警方報案，希望執法部份可以作出相應行動，令香港的營商環境得以保持，從而令香港達到穩定狀態。

問到有什麼特別一件網絡欺凌事件，觸發無綫有此行動？關煜群表示沒有單一事件，主要是這班網上的不法份子，只要是無綫的廣告客戶或藝員便作出網絡欺凌行為。

可有計算過至今少了多少廣告？關煜群稱手頭上無具體數字，但直言滋擾事件每日都發生，數以千計，甚至萬計，以他估計，有數以百計的藝員和廣告客戶受到影響。據了解，無綫有此行動與近日有網民呼籲抵制該台一位藝人即將舉行的演唱會有關。

謝偉俊表示早前香港已通過個人私隱條例，但有關法律針對個人為主，對商業機構暫時未有保障，相比其他西方國家仍有很大進步空間，希望下屆立法會能盡快展開研究相關法例，無論個人還是機構受到網上欺凌活動時，都能得到全面保障。

問到如何去分辨市民表達個人喜好和罪行？謝偉俊表示市民抒發喜好是沒問題，但如果是有組織性地針對某一個機構，甚至對其施加壓力、恐嚇，都是法律不能容忍的。

談到全國政協副主席梁振英近日於社交平台呼籲抵制孖士打律師行，謝偉俊表示如果是有組織性地去做，或帶恐嚇性成分，就有機會「過界」。

（即時娛樂）