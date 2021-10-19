張敬軒12月開跨年騷賀入行20年 攀上64層高樓頂影海報 (15:01)

張敬軒將於12月23至27日﹑12月30至31日以及2022年1月1至3日，假紅館舉行10場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》，慶祝入行20年。

今次軒仔拍攝演唱會海報，畫面是他攀登上位於利園一期樓頂最高點逾246米（約64層高）的避雷針頂，拍攝香港風景，畫面優美震撼之餘，亦帶出信念：「人生只要勇敢面對自己恐懼，必然可跨越過去，成就另一番新風景。」

軒仔表示2﹑3個月前已籌備和計劃演唱會，回想入行20年，當中經歷不少難關，他與海報意念總監SK表示，希望把他這20年來的領悟，放於演唱會海報之中，最終SK提出，不如他大膽嘗試挑戰自己，克服畏高，去香港很高的地標影演唱會海報，一來紀念他在這個城市立業20年，同時挑戰自己並帶出信息：「人生沒回頭路，面對困難，我們應該拿出勇氣去刻服，不斷前行，不斷向上，才能真切感受到生命帶來的美麗風景的信念。」

意念達成之後，整個團隊尋覓香港可以合法攀爬有代表性又特別的地標，經過多次失敗又再重新尋覓之下，最終獲得利園答應，讓他攀爬上一期逾246米高的避雷針，拍攝演唱會主題照片。

軒仔坦言：「知道達成協議，尾龍骨先開始識寒起上嚟。」而公司亦馬上為他請來國際級攀爬教練，要他接受攀石、攀山訓練，讓他克服畏高恐懼心理，主辦單位更特別為這次活動，購下逾億元保險，萬事俱備後，選擇天氣良好吉日，才去攀爬影海報。

軒仔表示：「最初去做攀石訓練，僅僅爬上15米高，我都腳軟，但諗到要征服自己對高度的fear，於是咬緊牙關頂硬上。攀石之後，教練要我去攀山，一條大麻繩將我吊係懸崖邊，等我可以克服站立高點的恐懼，當時我大腦不停閃過千萬種雜念：自己有事點算？父母又點算？好多人和事都不停閃現腦海之中，當下先驚覺自己原來有各種難以放下的執念。」

到真正爬246米避雷針拍攝當天，軒仔笑言人生從來沒有出過這麼多手汗，當日深呼吸後一舉手便說：「行得﹗」

他就已經決定沒有回頭路，一路爬一路腎上腺急升，腦海一片空白，但心裏又湧現莫名震撼，像找回自己20年前決定來香港勇闖的初心：「二十年前決定離開家鄉來港發展，就立定決心努力向前，沒回頭之路；今天攀上避雷針的自己，同樣也是這樣告訴自己，要克服對未知前景的種種憂慮，一步一步向前行......人生又何嘗不是這樣？當下我只有什麼都不要想，不停同自己講，你得，你一定得，好快就到！」

到達針頂後，是什麼心情？他說並非馬上感受到喜悅，他說：「要稍作休息、順咗條氣，慢慢習慣嗰個高度，先敢大膽放眼望出去，放眼四望之後，我覺得真係奢侈到不得了，因為無人可以同我瓜分呢個moment， 得我一個可以享受到嗰種奇妙同快樂。

當時正好係日落magic hour，有少少煙霞，仲有鷹喺我身邊飛過，好似對我虎視眈眈咁，成個城市好安靜，只剩下少少汽車聲、風聲、感覺好奇妙﹑好神奇﹑好靚﹑好難形容，呢個體驗真係最強Staycation!」

終於克服到自己畏高症，又影到這樣美麗的合照，軒仔謂：「今次成個演唱會宣傳活動我好開心，因為唔單止係影張海報咁簡單，成個活動我戰勝咗自己的畏高症，又希望帶到畀大家一個人生能共勉之的領悟 : 每個人生活之中，一定會有失望同挫折，但無論生活當中遭遇上乜嘢困難都好，唔好放棄，你肯畀自己企起身、 肯努力向上，一定會有最靚風景等緊你。 」

此外，今次軒仔影海報之餘，亦把他這個可一不可再的人生挑戰攀登拍攝下來，製作成為NFT（非同質化代幣）作品拍賣，軒仔謂項目創意總監SK認為，獲得許可攀登上246米高拍攝這一個行動，亞洲歌手史上他是第一人，這個行為藝術，非常值得鑄成世上只有一枚的NFT，故軒仔將成為本地首個歌手，結合紅館演唱會體驗，發行慈善NFT拍賣作品。

拍賣善款扣除必要開支之後，會捐予軒仔選定的3間慈善機構: 母親的抉擇、大樹下善待動物庇護站及愛培自閉症基金，幫助這三個界別的協助對象，分別象徵：鼓勵克服對未來生活的擔憂恐懼、避免小動物對現代社會的生存恐懼、協助減低自閉人士的生活壓力和恐懼情緒，順利投入社會。

（即時娛樂）