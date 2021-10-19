冰島潮什麼｜梁芷珮騷美好身段浸天然溫泉 試勻特色靚湯 (17:00)

憑主持《潮什麼》系列而為人認識的潮玩達人梁芷珮（Christy），由她主持的旅遊節目《冰島潮什麼》昨晚（18日）首播。

Christy與老公Kenneth遠赴冰島環島遊，體驗夏天冰島的好玩之處。今明兩晚（19日及20日）播出的兩集，Christy喪玩各樣刺激體驗、豪飲冰島靚湯及大歎兩大特色溫泉。向來不吝嗇美好身段的Christy，來到坐擁數百個天然溫泉的冰島，自然要大浸特浸。

她先到12萬年前曾經歷火山爆發的山谷享受天然溫泉、再到被封為「冰島第一個游泳池」兼被噴水間竭泉包圍的天然溫泉歎世界！與水有緣的她，更會到冰河湖及冰川湖潮玩獨木舟與橡皮艇，享受跟浮冰零距離接觸。

具有探險精神的Christy，會到只於夏天開放的睡火山探險，潛入極深地底觀賞火山口；她亦會深入冰島南部的「冰洞穴」探險。Christy還進行了長達半小時的滑翔傘飛行體驗，未知是否驚恐過度，她於體驗期間及落地後，更不斷落淚！

除了玩到盡，Christy亦飲湯飲到盡。為了配合冰島人愛飲湯文化，Christy於當地品嘗了龍蝦湯、爆菇磨菇湯、羊肉湯及著名的Lava Soup（熔岩湯，即足料牛肉辣湯）等，當中以Lava Soup最有特色。

（即時娛樂）