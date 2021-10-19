王菀之文青 伍仲衡貼地 友誼紀念碟唱遍書店到街市 (17:45)

王菀之（Ivana）與音樂人伍仲衡為紀念相識超過20年，攜手合作專輯《仍然記得嗰一次》。

為配合專輯日與夜意念，Ivana與伍仲衡分別走訪香港多個特別景點影靚相，穿著白色長裙的Ivana，由清晨開始在不同文青咖啡店打卡，期間在一間有貓貓的店裏，邊玩貓邊拍照，在另一間有很多書本的咖啡店內，她創意爆發即場寫了旋律；伍仲衡則從黃昏開始，穿梭香港大街小巷拍攝，悠然地在大牌檔歎奶茶，在街市水果檔與街坊閒聊，再到舊式唱片舖尋寶。

這次與伍仲衡合作專輯，Ivana表示非常開心和期待，「呢張專輯係一個Special Project，我好期待，因為對我嚟講唔只係一個出碟嘅意義，仲記錄咗我和伍仲衡，兩個音樂創作人識咗20幾年嘅友誼，係一個Celebration Project」。

問她為何只與伍仲衡慶祝相識而出專輯？她解釋：「因為伍仲衡帶我入行，佢係我音樂路上嘅『伯樂』，我想以一個特別嘅音樂形式，慶祝和紀念呢份友誼，感謝佢。」

至於伍仲衡為專輯做監製，他坦言每天與時間競賽，兩個月光速完成，破個人紀錄。他說：「今次最大挑戰係時間，兩個月做起12首歌，過往至少花大半年以上。呢兩個月幾乎日日錄音，除咗錄Ivana唱歌，我仲要負責好多樂器和混音。」

回想與Ivana首次碰面，要數到20多年前，他說：「大約21年前，由朋友介紹Ivana幫我唱demo，我第一次聽到佢把聲，好好聽。原來佢都識寫歌，於是佢幫我唱demo，我幫佢做demo，好快佢嘅歌由張學友唱咗（《我真的受傷了》），成為大家都好鍾意嘅歌。」

（即時娛樂）