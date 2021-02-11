呂慧儀胃出血兼發炎留院 爆囝囝冇被嚇親：佢以為我去Staycation (20:10)

《愛‧回家之開心速遞》不經不覺已邁向1500集。（劉永銳攝）

呂慧儀早前當街暈倒急入院，囝囝不但沒被嚇倒，還以為她去了Staycation。（Ig圖片/劉永銳攝）

呂慧儀、吳偉豪、謝嘉怡等今天（19日）為《愛‧回家之開心速遞》宣傳，與台前幕後宣布該劇邁向1500集。

呂慧儀早前在街上突然暈倒，為安全起見入院做身體檢查，她表示照過腦和心臟都沒大礙，只是胃部有點出血及發炎，可能飲食不定時引發都市病，她說：「第一次在街上『斷片式』暈倒，好在有兩個媽媽朋友扶起我，現在保持均衡飲食和休息，還會跟囝囝做運動，我會注意好身體，拍到2000集再破紀錄。」

呂慧儀表示兒子不但沒有被她入院嚇親，還以為她去了Staycation，她說：「兒子來探病，還大呼話要陪我、湊我瞓覺，大吉利市。」

對於無綫就公司受到網絡欺凌行為，今晨派員到警總報案，呂慧儀表示無論在網上說什麼都好，待人處事都要過到自己過到別人，因有些人一句說話看得重，會感到不開心，其實說話技巧有很多種，為別人好可以講得令大家舒服一點，希望大家和諧些，不要太多負能量。

吳偉豪自覺學歷不夠好，正一邊工作一邊修讀工程學系副學士學位，他說：「想讀返書，剛考完健身教練牌，有時間便報讀，不過相隔6年再讀書，好辛苦，暫時都兼顧到，劇組就到我測驗、上堂，遲些開新劇《有種好男人》就要看怎安排時間了。」

謝嘉怡於劇中演保安，個性較粗豪，她直言與現實中其男仔頭性格差不多，又鍾意穿波鞋。她表示已開始習慣拍劇，但覺得自己的表情不夠誇張，雖然獲前輩指導，不過她也計劃報讀演技班。

（即時娛樂）