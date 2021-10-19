林家謙方皓玟Tyson Yoshi陳凱詠合作開騷 唱出音樂新時尚 (20:55)

林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠獲品牌邀請，參與將於11月12日舉行的《Tiffany & Co. T1型聚個性音樂會》演出，這4位極具個人風格的新世代音樂型人，屆時混合個人音樂風格互相演繹大家的歌曲，擦出意想不到的型格火花，唱出音樂新時尚。

林家謙表示當初向陳奕迅自薦，某程度上是出於自己對音樂的自信，現在作為獨立唱作人的路充滿挑戰亦充滿驚喜，使他變得比初出道時堅強；而他平時較多唱自己編寫的歌曲，日後希望可挑戰以自己的方式演繹別人的作品。方皓玟對於今次合作的3位歌手，她十分欣賞陳凱詠的fashion sense，覺得Tyson Yoshi有個性又有才華，認為林家謙外表斯文但其實內心十分堅強。

Tyson Yoshi幾年前開始把自己的音樂放到網上，到今年被發掘成為大家都認識的唱作人，對於他來說，這好像並不是什麼出其不意的事，亦沒有因此而感到自滿，他只想專心做自己喜歡的音樂。陳凱詠表示最欣賞自己的大膽，有時自己的魯莽令她到處衝撞，跌跌碰碰，反而能衝破自己的框架，得到人生不同的體驗。

（即時娛樂）