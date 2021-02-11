傳MIRROR明年7月登紅館 AK爆花姐話遲啲傾 Ian想早日收好消息 (17:00)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong，AK）今日結伴出席活動，兩人於活動後獲大會安排坐直升機遊維港。畏高的AK受訪時坦言心情緊張，但又要驚又要玩，會盡量望風景分散注意力。

傳MIRROR明年7月開10場紅館演唱會，AK稱未收公司正式通知，未知真偽。他說︰「我問花姐（經理人黃慧君），她說遲一點再跟我談。」Ian希望早日收到好消息，讓他可早點準備。

MIRROR 6子的12月兩場《Music On The Road》音樂會，觀眾要用積分換飛，主辦單位早前公布的最新換飛方法被指入場門檻是「天價」，要消費20萬元至100萬元才夠分換到兩張門票。AK驚訝表示不知換飛細節，但聽粉絲說是比從前更困難。他說︰「我們正在了解，會否有好方法讓粉絲買到飛。」

Ian坦言每次開騷也擔心粉絲的買飛問題︰「開騷是想報答粉絲支持，希望有更多朋友看到我們的演出。之前跟馮允謙合作開騷，主辦安排了網上直播，未能入場的朋友可看網上直播支持。我會向公司再提議這方法，正研究可行性。」

提到他將與姜濤合作拍攝籃球為題材的劇集《季前賽》，Ian說︰「幾開心，我也喜歡打籃球！我常約姜濤打籃球，但每次也因事約不成，今次終於可以一齊玩，但擔心我們屆時會顧住打波，忘記拍攝。（你和姜濤誰的球技較叻？）各有各好。」

AK透露明年會伙拍兩隊友拍劇，其主持的新節目《Have A Sweet Gym》將於下月推出。AK會在節目中為嘉賓煮甜品，他自評廚藝精湛，笑言連火箭也會整。

（即時娛樂）