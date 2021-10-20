好拍檔顯默契 林正峰拍吻戲勁緊張 游嘉欣有愛情潔癖 (23:28)

《#後生仔傾吓偈》宣布「畢業」，有份主持此節目而被觀眾認識的林正峰和游嘉欣接受新任務，於新劇《青年心城之撐起青春》首次升呢做男、女主角，是繼《香港愛情故事》和《青春不要臉》後第三度演情侶。兩人笑稱暫未感到厭倦，默契更愈來愈好，一個眼神已知對方想法，完全沒隔膜，拍親熱戲亦不尷尬；雖然每次傾劇本都會鬧交，但最後都會鬧出一個最佳效果。

林正峰今次演出獻出他的熒幕初吻，他自爆看到劇本即緊張得第一時間致電游嘉欣，「因最初是不戴口罩的咀戲，第2個版本才要戴口罩，所以我的熒幕初吻只給了一半」。雖然游嘉欣從未嘗過拍拖滋味，她要靠以前看愛情小說和漫畫幻想親吻的感覺。她坦言恨拍拖，但現在沒有人追求，自覺屬「長遠觀看型」，不急於一剎那的心動，會為以後結婚去擇偶，「我不是要一時的激情，希望是長久的陪伴。我本身有愛情潔癖，很想第一段感情就很美好，盡量不留任何遺憾」。游嘉欣自爆偏愛心智成熟的男士，較她年長5至10年亦可接受，不介意跟對方捱，但要有上進心，懂得為未來打算，能帶着她共同進步。

兩人的「熒幕情侶」形象入屋，除想挑戰「最受歡迎電視拍檔」獎項，亦期待以「情侶檔」出席活動搵真銀，不怕戲假情真；林正峰說與游嘉欣的默契已收放自如，知道哪個位要停。他不忘向女友派定心丸，「我的女友很大方、包容，不會呷醋，她跟游游都認識。（圈中多靚女，如何讓女友放心？）我的女友也是靚女，我們對大家有信心，公開關係就是希望給女友安全感」。游嘉欣亦強調與林正峰只會擦出拍檔間的火花。

欲知專訪詳情，請留意明日（10月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）