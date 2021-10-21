楊明不小心駕駛案今裁決 兩項控罪維持原判敗訴 (12:20)

楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名。楊明早前承認第2及第3項控罪，「拒絕提供血液樣本以作化驗」罪名則不成立，原須還押候判。及後辯方律師指當初向楊明提供法律意見時，令對方以為不會被還押及判監，故推翻兩項控罪的認罪答辯，獲法庭批准。案件經過重新審理，今日在東區裁判法院裁決。

身穿黑色西裝的楊明今早8時55分在女友莊思明及經理人陪同下上庭。法庭內，楊明不時搓手。裁判官宣讀判辭，「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪維持原判，如控辯雙方有意見可交予更高法庭處理。裁判官詢問雙方律師有否需要商議，及後批准退庭商議。楊明聞判後拉一拉口罩深呼吸一下，然後隨律師進入會議室，莊思明亦有入內。

半小時後，案件繼續審理。辯方向裁判官申請押後至11月4日下午續審，以便有足夠時間預備案例和書面求情文件，惟控方以兩項罪名不複雜為由反對，要求今日內完成裁判。裁判官接納控方要求，將案件延至今日中午12時再訊。

楊明之後和女友離開，約1小時後再乘車回到法院，兩人十指緊扣入內。

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案件編號：ESCC2365/2020

（即時娛樂）