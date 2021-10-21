楊明不小心駕駛案11‧4判刑 辯方望非監禁式懲罰 莊思明落淚 (16:00)

楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名。楊明早前承認第2及第3項控罪，「拒絕提供血液樣本以作化驗」罪名則不成立，原須還押候判，因楊明推翻兩項控罪的認罪答辯，案件重新審理，今日在東區裁判法院裁決。

裁判官早上開庭時宣布維持「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪名的原判，同時拒絕辯方申請押後至11月4日下午續審的要求，將案件延至今日中午12時再訊。

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12時半再開庭，楊明承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪，惟法庭職員讀出案情時，雙方律師說文件有誤要再進行商議，裁判官宣布再休庭。下午1時15分再開庭，辯方大律師代表楊明求情，稱基層家庭出身的他是家中經濟支柱，父親曾接受心臟搭橋手術，治療時需由他接送；事件對楊明的形象、工作已造成影響。辯方指楊明曾做過不少善事，他已對事件有深刻反醒和教訓。期間，莊思明當場落淚，楊明就手震。

辯方希望法庭考慮以非監禁式作為懲罰，裁判官稱需時考慮判刑，將案件押後至11月4日下午2時半判刑。楊明繼續獲准以現金5000元保釋，其間不得離港，逢星期三到山頂警署報到。

【案件編號：ESCC2365/202】

（即時娛樂）