周旋於朱栢康林家熙之間 李靖筠為三角關係作了斷 (17:44)

李靖筠周旋於朱栢康和林家熙之間，她要為這段錯綜複雜三角關係作個了斷。（大會提供）

李靖筠（Gladys）2021音樂企劃最終章《2＋1＝1》今天（21日）上架，以林若寧的歌詞述說愛情關係中面對的誘惑、掙扎和抉擇。

延續第一章《像極了愛情》及第二章《差一些什麼？》開展的三角關係，Gladys周旋於朱栢康和林家熙（Locker）之間，Gladys則在MV跟朱栢康咀嘴，不過日益嚴重的內疚感，使Gladys決意為這段錯綜複雜的三角關係作了斷。

Gladys與蘇道哲（阿道）經歷多首作品的合作，已培養出默契，為了讓這系列故事擁有更符合雙方想法的結局，他們大膽地於《2＋1＝1》推出前一至兩個月，重新編寫旋律。

而令Gladys感受最深的歌詞是「睡牀上平靜其實此刻默默疑問」，她形容這句描畫出夜裏房間的寧靜與內心的糾結，所形成的強烈對比，亦貼近錄音時的狀態：「阿道叫我錄嘅時候，幻想住出完軌返到屋企嗰種忐忑。」

她又認為：「引誘係存在，但出軌係選擇。」正如禁果一直存在於樂園中，為何在蛇的出現前，禁果並沒有被吃掉？Gladys補充：「選擇出軌背後總會有原因驅使，可能係現任有啲嘢滿足唔到自己，所以先會喺第二個人身上搵。」

（即時娛樂）