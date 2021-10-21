杜德偉返母校出席校慶活動 緊張兒子升學 寧捨棄工作 (18:05)

杜德偉（Alex）於求學時期就讀的聖保羅書院，舉行「170周年校慶活動」，Alex今早（21日）返回母校出席校慶儀式，聯同不同年份畢業的校友，見證校慶活動，又與現任校長見面，同場亦見到師兄、前香港電台助理廣播處長張文新。

Alex返母校跟眾師兄弟唱校歌之餘，又親身見證校友及學生們設計的170周年校慶專巴及電車，並試坐電車，由上環坐電車去到銅鑼灣，與沿途校友揮手分享喜悅。Alex說：「返來的感覺與當年沒分別，所有事都保存得很好，看見禮堂令我百感交集，我第一次上台表演唱歌，就在這禮堂內。」

Alex續說：「今天感觸良多，很多新舊同學再次唱校歌，在聖保羅校園內，有很多我的童年及成長回憶，這裏最難得是有很多好老師，他們對學生不離不棄，無論是否聽教，老師們都耐心教導，不論是心靈及知識。更重要是打死不離親兄弟，我最好的朋友仍然是聖保羅的舊同學，我們經常見面，經常聯絡感情。除了家人，好朋友、好兄弟更是重要，他們與我一齊去到未來，很多不能與家人分享的事，都會與這些同學分享。」

Alex回想上次回母校已是8年前，他笑指自己當年讀書只屬中等成績，如今在學校屬演藝界代表，而同學當中在律師、醫生及會計師等界別都是獨當一面。Alex的兒子現在5歲，坦言頗緊張兒子入讀小學的安排，更不惜放棄一些工作機會，陪兒子做入學準備，Alex表示：「能夠專注陪兒子成長，亦是一種恩賜。」

（即時娛樂）