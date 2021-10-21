關心妍拍MV跟小孩演對手戲 出動「冧女」絕招取得信任 (21:02)

關心妍（Jade）的全新專輯《Emergence》將於今年底推出，而Jade的「療癒步驟」第三部曲《原諒的力量》明天（22日）面世。

為配合「療癒步驟」三部曲，Jade為歌曲拍了有連貫性的MV，繼充滿復仇味的《腍》、《愛的告別式》後，《原諒的力量》以放下怨恨作結。

拍攝《原諒的力量》MV當日，最令Jade難忘的是與小朋友做對手戲，她說：「小朋友比較慢熱，要拍到同佢好close，就一定要得到佢嘅信任，我就出平時氹女絕招，扮小朋友聲同佢傾偈，結果就同佢friend咗，拍攝好順利。」

Jade除了花心思製作愛情三部曲，拍攝唱片封面同樣一絲不苟，攝影師在影樓用鮮花及沙泥，搭建一座小山丘，前方還有一個小水池，配合昏暗的燈光，像置身於黑夜中的孤島，她說：「很喜歡攝影師這個設計，與我新專輯的整體構思互相呼應，因為當你走不出感情的傷痛，猶如置身在孤島上。雖然影出來好像很輕鬆，但拍攝期間我一點都不好受，要應攝影師的要求，做出扭動身體動作，感覺像做瑜伽；另一輯相我要向前彎腰、雙手撐在透明水盆上，少點腰力也招架不來。」

（即時娛樂）