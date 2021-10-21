ViuTV覆小朋友來信 指《幪面超人聖刃》10‧24早上播映 (21:27)

今年8月，有位小朋友寄信給ViuTV，內容主要是問《幪面超人01》播完了，何時播下一輯《幪面超人聖刃》，當時ViuTV董事兼總經理魯庭暉將這封信「貼堂」，寫道：「點解要做電視？一張紙答晒。」

事隔2個多月，ViuTV的facebook和Instagram官網，今晚（21日）回覆該小朋友的來信，並告訴小朋友好消息，指下一輯《幪面超人聖刃》將於星期日（24日）早上11時播放。ViuTV回覆小朋友來信全文如下：

「Hi 很悶的小朋友：

ViuTV的哥哥姐姐、Sound Bear和Sound Choice收到你的來信了，我們都很好呢！知道《幪面超人01》完結後，你和弟弟都沒有幪面超人看，一直都很悶，只是做功課，讓我們都十分擔心。

於是同事Sound Bear立即想辦法，讓你期待的幪面超人盡快飛過來跟你見面。謝謝你耐心地等待，我們終於可以非常興奮的告訴你：下一輯《幪面超人聖刃》將會於今個星期日（10月24日）早上11:00播放了！

到時候記得要和弟弟一起收看！別忘了要做好功課才看啊！祝你身體健康！學業進步！要做個可愛乖孩子啊！ #ViuTV的哥哥姐姐多謝你的信 #感動ING」

不少網民爭相留言：「好想星期日有得睇返《蠟筆小新》，如果可以有《衰仔樂園》廣東話配音就仲正喇！」、「Viu哥哥姐姐們，可唔可以出首mirror版九因歌？因為小女背mirror歌詞快過乘數表」、「“唔好令細路失望”是每一個大人都理應做到的事。多謝Viu，在細路做出努力後，沒有令他們失望而回。」

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（即時娛樂）