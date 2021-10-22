林奕匡鬧市重現MV體驗裝置 設「林公子信箱」聽樂迷心事 (00:03)

林奕匡（Phil）在新作品《關於愛的碎念》引領樂迷思考一段關係之間，「愛」與「對錯」之間的平衡點。他在MV跟女主角阿慈，因不能面對彼此親口說出心底話，在「訴說房間」或是透過錄音，把愛的絮語說出來。最近Phil將MV內場景搬到旺角The Forest擺放《關於愛的碎念》體驗裝置，讓樂迷可以親身感受歌曲帶來的反思。

是次《關於愛的碎念》體驗裝置，為樂迷帶來不一樣的體驗，MV裏的「訴說房間」在鬧市中重現，有一個大電視播放着歌曲MV。Phil希望可以讓更多人理解，愛情不是奧運，勝利不是唯一目的，與不同人的相處，亦如是。他說：「人與人之間嘅相處充滿學問，情侶、家人、朋友之間，出現意見不同嘅時候，你係咪需要對方認同自己、還是你會認同對方？互不相讓又可唔可以接受呢？」

現場亦設置了木枱、木櫈及錄音設備，讓參觀的樂迷可以坐下來整理思緒，把一些話語錄下來。Phil特地到訪現場，見到裝置大讚：「呢個裝置好靚！比MV裏面嘅『訴說房間』整得更精緻、更寬敞。呢個空間除咗畀大家可以感受首歌，仲可以好似阿慈咁，喺間房留低一啲說話，可以係開心、搞笑嘅分享，可以係煩惱事，甚至你純粹想同我傾偈，亦可以用呢個方法留低口訊，我都會一一細聽。」

Phil不但會聆聽眾人的心聲，他更揚言會回答大家的口訊！Phil說：「以前報紙雜誌會有唔同嘅信箱解答大家疑難，今次我將會化身『林公子信箱』嘅主持人，聆聽大家喺愛情、親友或人生上嘅各種碎念，你哋嘅心事將會更直接、更一字不漏傳入我嘅耳朵，而且更有機會得到我嘅親自解答。」毎位到場打卡及錄音的粉絲，都可獲得期間限定《關於愛的碎念》Postcard Set留為紀念。而Phil將於10月29日（星期五）下午現身The Forest與樂迷會面，為大家帶來驚喜。

（即時娛樂）