李雲迪涉嫖妓被捕遭官媒批評自作孽 或需賠償天價違約金 (13:57)

李雲迪的官方微博本來有「重慶政協常委」、「全國青聯常委」及「香港青聯副主席」幾個名銜。（李雲迪微博圖片）

李雲迪涉嫖妓被捕，恐無法再參與演藝工作，或會被演藝公司追究違約。（李雲迪微博圖片）

有「鋼琴王子」之稱的中國鋼琴家李雲迪涉嫖妓被捕，消息震驚全國。內地官媒在官方微博發文狠批李雲迪「自作孽」︰「顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。“鋼琴王子”李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！」

除了中國音樂家協會發聲明取消李雲迪會員資格，有網民亦發現李雲迪的官方微博個人介紹，本來有「重慶政協常委」、「全國青聯常委」及「香港青聯副主席」幾個名銜，如今只剩下「國際鋼琴家」一個稱號。李雲迪的微博亦已標示出「因違反社區公約，該用戶暫時處於禁言狀態」，顯示該帳號處已被禁言。

有內地網民指李雲迪的母校四川音樂學院，已摘下「李雲迪鋼琴工作室」的名牌劃清界線；中國演出行業協會亦要求會員單位對李雲迪進行抵制。

李雲迪近年參與不少演藝圈及品牌代言工作。據內地傳媒報道，他有份參與的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前7期節目已全部下架。有指李雲迪因事件令形象受損，將無法再參與綜藝節目，面臨違約責任，或會被演藝公司追究，需賠償天價違約金。

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（即時娛樂）