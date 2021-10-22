朱豔強最後一次開騷狂攬小鮮肉 與魏浚笙最夾自覺被電暈 (16:23)

少爺占時隔7年再次化身成朱豔強（YIMYIM），舉行一連3場《朱艷強自己一條Show》。他在昨晚首場演出上表示目前社會需要正能量，但今次很大機會是以YIMYIM身分最後一次做騷。YIMYIM在舞台上扮黎明、林家謙、MIRROR唱歌，大放笑彈。提到盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）演出劇集《大叔的愛》時，他笑言︰「我曾幻想黃德斌拍內褲廣告，但不太贊成，因為不想他穿內褲，要他全裸﹗」

YIMYIM模仿《魷魚遊戲》中的木頭人掃射觀眾，當他一轉身，陳燊毅（ANSONBEAN）現身台上獻唱。YIMYIM指ANSONBEAN只有20歲，而且身穿的牛仔褲穿窿到快露出底褲，語畢上前從後抱住ANSONBEAN，並為他除去外套。YIMYIM要求ANSONBEAN騷肌，ANSONBEAN搞笑地脫去黑背心，惟入面仍有一件白背心。

除了ANSONBEAN，趙祥誠（Ben）及魏浚笙（Jeffrey）也現身舞台。Ben自爆曾以打字方式向心儀對象示愛，YIMYIM趁機從後擁抱他，又要求他教跳舞。Jeffrey出場時，YIMYIM說自己腳軟，扮樹熊跳到他身上。Jeffrey以公主式抱起YIMYIM，又開金口唱情歌。七仙羽以紅旗袍裝束現身，教大家解決感情問題，並玩問答遊戲送出人形攬枕。

少爺占完騷後受訪，稱考慮完騷後放下YIMYIM角色。他說︰「以前未有小朋友沒包袱，做什麼也沒所謂。現在世界不同了，不想被人話呃錢搵飯食。」少爺占預告明年會投入艾粒20周年紀念活動，又期待與ANSONBEAN、趙祥誠及魏浚笙未來有更多合作。他說︰「我和Jeffrey最夾，被他雙眼電死﹗見到ANSONBEAN時，我有點驚，他只有20歲，我生得出他們幾個後生仔。我和Ben在台上溝通得不錯，但他在台下似很驚我。」

魏浚笙首度公開獻唱，自言心情緊張，希望未來有更多新嘗試。

（即時娛樂）