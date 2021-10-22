薛世恒今再婚娶圈外女友 讚老婆細心溫柔 是完美女生 (18:01)

薛世恒（Daniel）今日再婚，和圈外女友Cherie在半島酒店舉行簡單而隆重的婚禮，在雙方父母及親友見證下註冊結成夫婦。

由於疫情關係，兩人的婚禮只邀請了半百親友參與，包括雙方家長、親友，Daniel的弟弟薛嘉麟及弟婦諸葛紫岐，好友黃祥興夫婦等。

一對新人早上穿上中式禮服進行接新娘、向長輩斟茶等傳統儀式，之後再換上西式禮服和婚紗在酒店露天花園舉行註冊及婚禮儀式，在牧師引領下宣讀誓辭及交換戒指，抱得美人歸的Daniel深情地對太太說︰「我愛你。」

Daniel和Cherie在婚禮上先後發言，並多謝雙方父母。Daniel對爸媽說︰「多謝爸爸、媽媽，他們對我說了很多次，大個仔了，真是一個轉變，因為我小時候很曳，令爸爸媽媽擔心又激氣。今日，我仍是小朋友，令他們擔心和激氣，但我找到一個令你們放心的太太，她很細心，一定會好好照顧我。」

談到Cherie，Daniel表示跟太太拍拖幾年，大家有共同信仰，十分投契。他說︰「Cherie在我心目中是一個完美的女仔，仲要乘多100倍，佢是一個很溫柔，很好的女仔，配合我古怪性格的人。」

Daniel透露用了很短時間來籌備婚禮，希望大家不要誤會他們是奉子成婚。談到生育大計，他說︰「我和太太也很喜歡小朋友，一切隨緣！由於疫情關係，今日的婚禮未能邀請更多親朋好友出席，希望親友們見諒。」

薛世恒2007年曾與陳法拉秘婚，惟婚姻只維持6年，兩人於2013年離婚。薛世恒之後曾跟黃百鳴的女兒黃漪鈞、廖碧兒等傳緋聞，但他均否認戀情。陳法拉前年再婚，與法籍丈夫Emmanuel Straschnov組織家庭，今年誕下女兒「小米妮」，並打入荷李活市場。

（即時娛樂）