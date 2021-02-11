《媽媽的神奇小子》獲提名角逐奧斯卡最佳國際影片 吳君如蘇樺偉感謝支持 (22:18)

吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》獲提名代表香港角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。「香港電影製片家協會」董事局按照「美國電影學院」的選片準則，決定推薦《媽媽的神奇小子》代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。是次推選，製片家協會董事局成員從今年1月至12月期間上映之所有香港電影中挑選，當中《媽媽的神奇小子》佔大多數票當選。

吳君如收到這個好消息後開心說：「我真是發一萬次夢都不會估到自己監製的電影，可以代表香港角逐奧斯卡最佳外語片。今日剛謝完第72日票，就聽到這個消息，坦白講真是驚多過喜，驚完之後就真是喜極而泣。」她希望謝票謝到明年奧斯卡舉行，最重要多謝導演尹志文及台前幕後的專業人員，特別是一班優秀的香港年輕演員。

導演尹志文收到消息後瞬間哭了出來，冷靜後表示這個神奇之旅帶給他很多，一定要多謝蘇樺偉及「蘇媽」蘇韓小貞成就這個故事，以及監製吳君如全情投入及協助，亦多謝天下一電影公司及台前幕後的支持。

蘇樺偉在社交平台發文感激大家支持，他說：「沒想到自己的跑步故事在運動圈走了21年，藉這次機會走進了電影圈。」他感謝電影公司選了他的故事放上大銀幕，現在還把他帶到國際，謝謝導演、監製、各位演員和台前幕後工作人員。他有感：「除了跑步之外，我沒太多其他特別的才能，一直以來跑步教會我很多，教會我堅持，也學會感恩！」

（即時娛樂）