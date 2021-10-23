車淑梅獲香港演藝學院頒授榮譽院士︰這是我的無上光榮 (14:16)

車淑梅昨天（10月22日）獲香港演藝學院頒授榮譽院士，以表揚她不遺餘力推進香港的演藝行業和文化發展，以及多年來支持香港演藝學院的完善發展。車淑梅的丈夫張文新、胞姊車森梅及其丈夫李再唐、好友倪秉郎、張之珏、區瑞強、高永文醫生等也有出席頒授典禮道賀。

車淑梅在社交平台發表感言︰「非常榮幸獲得香港演藝學院榮譽院士，這是我的無上光榮，也是幸運。多謝香港電台的栽培、胞姐車森梅教導我標準廣東話，我才能夠在廣播界發揮，我更要多謝演藝界的前輩經常提醒藝人要有『藝德』，明白自己有平台，言行舉止會受注意和影響他人，我們一定要有使命感，做好每一件事、說好每一句話......﹗多謝大家一直對我的愛護和支持！」

車淑梅熱心服務社會，曾獲多個團體頒贈獎項以表彰其貢獻，包括「香港十大傑出青年」、「仁愛堂傑出愛心演藝人大獎」、「再生會傑出社會貢獻大獎」和「香港傑出義工獎」。她亦曾獲「行政長官社區服務獎狀」和「民政事務局局長嘉許計劃獎狀」。車淑梅為「香港傑出義工會」的創會會長和榮譽會長，多年來身體力行之餘，亦鼓勵他人參與義務工作，回饋社會。2018年，車淑梅為獲嶺南大學頒授榮譽院士銜，今年7月獲特區政府頒發「榮譽勳章」。

（即時娛樂）