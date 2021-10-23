洪嘉豪首度開騷泣不成聲 張天賦挑戰高難度歌曲 (15:21)

洪嘉豪、張天賦（MC）昨晚在旺角麥花臣場館演出首場《我是現場》音樂會。兩人第一次舉行音樂會便得到紅館式的四面台，演出時難掩興奮心情，MC說︰「原來感覺跟綵排時完全不同，但站在四面台上，我完全不知道正在望哪個方向，還有少少暈。」此時，MC見到台下的母親，即時向她打招呼。嘉豪對張媽媽說︰「Auntie，你的兒子很乖，知書識禮又孝順。」MC聞言開懷大笑。

兩人合唱了《半天空檔》、《Good Time》、《表情符號》等歌曲，又輪流Solo演出。嘉豪自彈自唱曬琴技，並道出心底話。他說︰「我是一個沒什麼自信心的人。個多月前，我看了一篇關於我參與過的活動報道，文中提及所有出席藝人名字，獨欠我。那一刻，我覺得自己是否那麼渺小呢？是否那麼沒存在價值呢？我這樣想，自信心就繼續跌。這種事曾發生過很多次，但原來我這幾年找不到存在價值的時候，你們找到。」

台下粉絲大叫「加油」，嘉豪難忍淚水一度泣不成聲。他續說︰「原來在我自覺很渺小的時候，你們可能會覺得我是你們的唯一。很多謝你們！你們不會明白，我有幾多謝你們陪伴我走了那麼多年，我想和你們繼續一同成長，很多謝你們將主角光環放在我身上。」語畢，嘉豪邊哭邊唱新歌《主角光環》，台下歌迷跟住唱。MC隨後上台，說看見這一幕非常心痛。

MC在其Solo部分挑戰多首高難度作品，包括柳應廷的《狂人日記》、韓國組合BigBang成員太陽的《Eyes, Nose, Lips》。他唱畢《狂人日記》後笑言︰「這首歌真係幾狂人﹗」演繹《Eyes, Nose, Lips》時，MC坦言不懂韓文，因此練習時非常辛苦，要死記每個字的發音。

（即時娛樂）