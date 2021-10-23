廖子妤自知斤兩無意轉型做歌手 陳家樂未敢再闖樂壇 (18:17)

陳家樂、廖子妤、白只、楊詩敏（蝦頭）、駱振偉及導演梁樂民，昨日出席電影《梅艷芳》製作特輯首映禮。

陳家樂、廖子妤分別飾演鄭少秋及梅愛芳，兩人均表示在戲中唱歌對他們來說最困難，很大壓力。陳家樂說︰「我很久沒唱歌，手腳又不協調，跳舞時似隻蟹，不明白導演為何選中我演鄭少秋。我試鏡前看了張國榮的表演片段，學了一些簡單舞步，試鏡時就跟住跳，可能導演被我欺騙了。（再闖樂壇？）玩票性質可以，認真出唱片就不好了，壓力很大。現在樂壇氣氛那麼好，有那麼多有才華的唱作歌手，我不要影衰樂壇。」

廖子妤亦無意轉型做歌手︰「小時候曾夢想做歌星，但入行後發現不是想像中那麼容易。我自知有多少斤兩，只有唱卡拉OK的水平，無謂獻醜。」她透露當日為試鏡，自費790元跟老師學唱了一堂電影《胭脂扣》中的南音《客途秋恨》，最後被選中飾演梅愛芳。對於被讚跟梅愛芳神似，廖子妤說︰「我看了梅愛芳的電影，聽了她的絕版CD，以及梅艷芳生前談及與家姐的相處點滴等，發覺梅愛芳比較怕醜，我就從這方面揣摩。」

陳家樂則模仿鄭少秋的說話方式︰「我不懂日文，知道要唱日文歌，也跟老師學了兩堂日文，用了600餘元。最難是要學原唱者徘徊在走音與不走音邊緣的唱法。」

（即時娛樂）