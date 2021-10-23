李思捷扮學友秋官腔獻唱 向李幸倪吳若希挑機 (20:45)

李思捷主持及監製無綫遊戲節目《思家大戰》周日（24日）晚播出第8集，嘉賓有郭偉亮（Eric Kwok）、李幸倪（Gin Lee）、曾比特（Mike）、涂毓麟（Oscar）及周子涵組成的「U記」隊，及周柏豪、連詩雅、鄭融、吳若希、吳若希弟弟（Carson）組成的「星星隊」。見到眾歌手，李思捷忽然技癢，輪流向李幸倪及吳若希挑機。擅長模仿張學友的李思捷，先以「我想集郵」為名，要求以「學友」腔與李幸倪合唱《日出時讓街燈安睡》，並笑言：「之前湯寶如、王馨平都全部畀我屈過㗎喇。」李幸倪唱功了得，面對李思捷「歌神」上身，第一回合「競歌」打和。

之後李思捷再向吳若希挑機，他先大讚吳若希首本名曲《越難越愛》深入民心，隨即表示要以「秋官（鄭少秋）」腔與對方一較高下，結果李思捷憑「秋官」腔技壓全場，還抵死地唱唱吓來個秋官Style「唉吔」，令吳若希與鄭融都忍不住大笑。

Eric Kwok被指似飾演Iron Man（鐵甲奇俠）的羅拔唐尼似樣，這集其中一個題目是「講一個超級英雄」，Iron Man有上榜，全場起哄。不過這條題目的最後答案，令全場大跌眼鏡。

（即時娛樂）