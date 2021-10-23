車淑梅獲演藝頒榮譽院士 張文新送貴花 寶貝孫恭賀嫲嫲 (22:05)

車淑梅獲香港演藝學院頒授榮譽院士，昨日（10月22日）淑梅姐的家人總動員包括兩個寶貝孫，與廣播界前輩蕭湘、好友倪秉郎、張之珏、區瑞強、高永文醫生、麥潤壽、霍啓剛、潘淑嫺女士與歐陽鳳珍村長等到場祝賀。今日淑梅姐接受《明報》訪問，她爆新哥（張文新）已多年沒有送花給她所以唔知花價，昨日買花送給她時，說：「原來依家啲花咁貴！哈哈哈！」

淑梅姐說：「2021對我而言是驚喜的，我再升級迎接了第二名乖孫、接受了政府的榮譽勳章、與及獲頒演藝學院的榮譽院士... ...可惜因疫情嘉賓座位有限，我很榮幸請來了高永文醫生，他是我義工路上的導師、92歲廣播界大前輩、第一代播音天后蕭湘姐姐，她特意向老人院請假前來，非常難得！還有張之珏導演、張寶之、區瑞強、倪秉郎、麥潤壽等等好朋友好同事。」

「最令我欣喜的，我的新抱將兩個乖孫也神秘的帶到現場恭賀嫲嫲，我意想不到的，我好激動，因為在這樣極可能可一不可再的人生珍貴時刻，身邊有家人和寶貝是最幸福的。」

「昨天從周振基主席手中領過獎項，我感到為廣播界去接受這一份的榮譽，雖然今天資訊滿天，但是廣播業依然重要，資訊快之餘，也是很多聽眾的良伴，所以我經常勉勵新同事不要看輕自己的行業，一定要做好自己本份，你不知道講的那句說話對某人起了什麼作用。廣播人一定要守好藝人品德，做好每件事、講好每一句，因為我間中在街上也有人走過來向我道謝，說我當年在電台講了一句說話使他得到了力量，這正是我從事廣播業超過50年裏最大最大的得著！我們廣播人要繼續發揮正面的力量，將廣播業化被動為主動，守住社會的風氣，這是我們的責任！！！」

淑梅姐在社交平台的感言特別多謝胞姐車森梅教導她標準廣東話，自己才能夠在廣播界發揮。淑梅姐解釋：「當年她將我的客家話改成了標準的廣東話，沒有她就沒有今天的車淑梅，我感恩我有這樣的好姐姐！」

（即時娛樂）