蔡少芬自爆與張晉曾見婚姻輔導： 沒有大家想像中好 (21:44)

「港普F4」蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣主持的內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》，新一集四位姐姐談起工作和照顧小朋友之間的衝突時，變得認真。蔡少芬與老公張晉給人甜蜜夫妻感覺，她大爆二人曾請婚姻輔導專家，調解夫妻之間的矛盾。朱茵則被魔術師嘉賓猜中初戀男生的名字，迫使她要向眾姐妹透露這段埋藏多年的初戀秘密。

她們傾到夫妻相處之道時，蔡少芬竟說自己和張晉「並沒有大家想像中那麼好」。他們為釋除夫妻間的疑慮和矛盾，曾花錢找婚姻輔導專家幫助。她說：「畢竟他是重慶長大，我在香港長大，我們很多想法都不一樣，會出現是你說你的，我說我的。」蔡少芬談到因父母離異，令她對婚姻缺乏安全感，與張晉結婚時，雙方事業上仍有差距，予人女尊男卑之感，亦導致夫妻間出現問題的癥結。

蔡少芬稱與婚姻輔導專家見面後，她和張晉的關係得到很大改善，彼此打開心扉。她認為不是每對夫妻都需要去做婚姻輔導，但需要提前做好預防措施。她將婚姻比喻起屋，在起屋時要先鞏固好結構，到搬入去時就不用擔心出現漏水或塌樓。

魔術師嘉賓猜中朱茵初戀男生的名字，朱茵感驚訝，因自己一直保密。她自爆這段初戀只維持一天便玩完：「有次去溜冰場，他（初戀男友）約我去街，後來他就不見了。」朱茵表示一年後重遇他，問為何不辭而別，對方指自己配不上她。蔡少芬質疑一天約會怎能說是初戀，笑言朱茵這麼難忘肯定有「故事」。朱茵尷尬說有拖手，還有是她的初吻。

（即時娛樂）