陳貝兒拍《無窮之路》畢生難忘 克服體能和心理恐懼 (22:25)

陳貝兒今年4月到內地拍攝扶貧紀錄節目《無窮之路》，播出後獲好評，日前《人民日報》都有介紹。陳貝兒表示與攝製隊在3個月要走訪四川、雲南、寧夏、海南、廣西、貴州6個省份，深入當中10個曾經極度貧困地區，包括海南島熱帶雨林、雲貴高原大峽谷、戈壁沙漠及川藏高原，當中挑戰四川大涼山橫斷山脈的懸崖村，要行近乎垂直90度、共2556級天梯，花了5小時才能登頂，再要趕入黑前落山，要克服體能和心理恐懼才能完成，鏡頭前一步一驚心，鏡頭後已行到腳軟，深切體會上山容易落山難。

今次行程對陳貝兒絕對是玩命系列，挑戰天梯、溜索渡江及海拔5000米川藏高原，令她感受到人生中最接近死亡。她說行天梯一跣手或差錯腳，跌落去就拜拜，相當危險，要打醒十二分精神，之後睇片才見到環境真的很恐怖。旅程中最接近死亡是於川藏高原出現高山反應，她說：「到海拔4000多米時頭部劇痛，身體虛弱得難以呼吸，嚴重到生死邊緣，要立即入醫院，吸數小時純氧後再開工，因拍攝時間緊迫。」

陳貝兒坦言每次接到有危險工作，最叻是瞞着家人，免他們擔心。她說：「危險不是考慮之列，我想見多啲世界，在各地認識更多朋友，抱探索心態，知道是危險，但想了解當地以前生活有幾艱難，要親身感受過先知。完成拍攝我有所啟發，我只是行一次，但以前的村民每日都這樣行，辛苦過我不知幾多倍，我無理由抱怨什麼，畢生難忘。」

節目獲得很多正面回應，內地觀眾讚「接地氣」，陳貝兒感恩得到支持。

（即時娛樂）