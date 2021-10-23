找力宏︱網民翻8年前舊帳 劉謙：當時根本沒人相信我說的 (23:24)

著名鋼琴家李雲迪涉嫌嫖妓被北京警方拘捕，彭丹在社交平台上載李雲迪被捕的新聞，留言︰「善惡終有報，天道好輪迴。支持朝陽公安，感謝朝陽群眾。」原來兩人於13年前因內地傳媒報道他們傳緋聞，當年李雲迪澄清並暗指有人放料，說︰「怎麼會把我跟中年婦女扯在一起？」他一句「中年婦女」氣壞彭丹而結怨。有網民翻李雲迪舊帳，重提2013年春晚節目中，他跟魔術師劉謙因一句「找力宏」鬧風波。

當年李雲迪跟王力宏合作惺惺相惜而傳同性緋聞，2013年的春晚，劉謙與李雲迪合作表演，劉謙以他跟王力宏的緋聞開玩笑，在鏡頭前說：「找力宏」，事後有傳李雲迪不滿。央視指是劉謙自己的即場爆肚，並罕見高調宣布會在重播版刪除該段對白。不過，劉謙事後強調自己在台上所說的話都與央視溝通過。事件成羅生門，劉謙的工作受影響。日前有網民重提舊事，劉謙回應：「這也能被翻出來，真諷刺。當時根本沒人相信我說的。」劉謙的經理人何晃杰也在微博留言：「不是不報，原來時候已到！人呀！人呀！」

李雲迪被捕後，不少網民也「找力宏」，但王力宏的社交平台已一個星期沒有更新，他亦未對李雲迪事件作回應。

（即時娛樂）