胡鴻鈞出道9年 《今天不營業》終登上903專業推介榜首 (23:58)

胡鴻鈞11月舉行演唱會，被指成為抵制目標，他回應感恩有人關注，表現大方得體。今日胡鴻鈞有開心事跟粉絲分享，過往星夢娛樂歌手鮮有到商台宣傳，歌曲亦甚少打入903專業推介榜，有傳與無綫跟商台交惡有關。今年無綫新人事、新景象，跟商台關係修好，早前炎明熹獲安排到商台接受訪問，她的歌也打入903專業推介榜，成功「破冰」。至於出道9年 的胡鴻鈞有新歌《今天不營業》，終登上903專業推介的榜首！

胡鴻鈞說感受：「作為一個出道了9年才能在一個電台流行歌曲榜上得到該榜的第一首冠軍歌，這未必是一件值得驕傲的事。但對於一個出道了9年慢慢學會透過每天的學習和經歷一步一步脫離安舒圈，趁勇氣還未耗盡前做自己想做的事和不斷探索的歌手來說，這第一首的冠軍歌為我帶來難以形容的滿足感。」他感謝商台對《今天不營業》的肯定，亦多謝DJ們的鼓勵，猶如無形的強心針。胡鴻鈞心情興奮，寫道：「#呢個世界無話包生仔 #但亦都無話一定生唔到仔 #但起碼大咗個肚先 #先有機會生仔 #係我認我有啲語無倫次 #你地明唔明等咗9年終於等到嘅個種興奮 #好興奮完 #演唱會見」

（即時娛樂）