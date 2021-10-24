被林愷鈴攬實 呂爵安變怕醜仔 拍MV搞到傷痕纍纍 (14:04)

呂爵安拍另一個場景時，又再輕微受傷。（YouTube截圖）

MIRROR成員呂爵安（Edan）第3首派台歌《My Apple Pie》反應不錯，Edan昨晚（23日）在個人YouTube頻道貼了《跟我去返工EP.6》片段，播出Edan拍該MV的事前準備以及拍攝花絮。

Edan邊敷面膜邊Set頭的片段曝光，他笑稱：「怕大家唔認得我，大家好，我係Edan。」鏡頭一轉就去到拍攝MV場地，Edan和MV女主角林愷鈴（Ashley）攬攬，其中一個鏡頭Ashley攬住Edan，攬完後，Edan被發現耳仔通紅，他害羞的說：「我耳仔比較薄，攬女仔當然會怕醜。」

身穿背心的Edan手瓜起𦟌，他笑稱：「梗係啦，啱啱攬住時我用佢（Ashley）膊頭借力，變咗咁樣，所以情緒唔係最重要，最重要係...手臂。」之後拍攝一場打架戲分，Edan拍到背心被扯爛，頸亦有輕微被抓傷，他說：「有傷痕嘅男人，先係真正嘅男人。」

期間花姐問Ashley覺得Edan是否很有男人味？Ashley點頭，花姐笑謂：「果然係戲子，識做戲真係識做戲。」Edan也笑說：「好戲之人。」Edan又驚訝Ashley原來都幾高，有173CM，而Edan的身高則是177CM，卻遭花姐嫌棄：「男仔之家177。」

拍完打架場面後，Edan直接問花姐覺得他的表現如何？花姐說：「我覺得平時嘅Edan係怕事嘅，突然咁勇敢，我唔可以相信嗰個係Edan囉，（佢）點會夠許光漢型呀？」拍攝完畢後，大伙兒在凌晨時分跟花姐慶祝生日，花姐講生日願望：「Edan新歌大賣，有個咁大隻嘅男人為我慶祝，實在係太高興喇﹗」

（即時娛樂）