冰島潮什麼｜梁芷珮喜見海鸚鵡 冒寒浸天然溫泉凍到大嗌 (15:38)

梁芷珮在冰島歎不同的天然溫泉，爽到爆﹗（大會提供）

由潮玩達人梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目《冰島潮什麼》，明晚（25日）播出第四集，Christy先會到冰島南岸，探訪有「冰島國鳥」之稱的海鸚鵡（Puffin）。拜會國鳥過程相當不簡單，先要渡水前往黑沙灘，再徒步走一段路抵達懸崖邊，才有機會一睹國鳥風采；

除了Puffin洞穴位置偏遠，探訪Puffin還要講天時，除了是「5月至8月限定」活動外，下雨天「捕獲」牠們的機會遠比晴天高。拍攝當日，Christy相當幸運，整個行程均下雨，Puffin乖乖待在懸崖邊，場面壯觀，難怪Christy大感興奮，瘋狂打卡！

另外，節目中介紹的兩個天然溫泉，亦相當特別，先是座落冰島東部、當地唯一一座飄浮於湖上面的地熱溫泉，特別之處除了有3個氣溫介乎38至42度的溫泉選擇外，旁邊更是水溫低至15度的天然水，入場顧客可隨意選擇「冰火」心水，不過Christy似乎難頂低溫，甫跳落水即大叫，與旁邊暢泳顧客相映成趣。

另一個天然溫泉，則為馳名的「米湖溫泉」，該溫泉以超靚「Baby Blue」見稱，除了打卡一流，更有助白滑皮膚，難怪Christy浸到不捨得走！

（即時娛樂）