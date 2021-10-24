陳柏宇為個唱勤練聲 保護曾受損聲帶 (16:00)

陳柏宇（Jason）將於12月10日至11日，在紅館舉行兩場演唱會，今次紅館個唱以"Fight For"為主題，Jason為個唱奮鬥，但他最著緊還是曾經受損的聲帶。

出道以來，Jason曾兩度聲帶受損，影響了演唱工作，Jason坦言或多或少有陰影，所以現在每日學唱歌，都會監察聲帶狀態，好好保護聲帶之餘，亦一直追求進步、挑戰自己。

Jason深明能夠唱好歌，不是一朝一夕的事，自己不但要唱好每首歌，更想追求變化，他說：「唱歌係無止境，好希望幾年後，可以令自己更容易處理要唱嘅歌，因為自己啲歌比較難唱，亦希望聲線上有變化，Man啲，可以駕馭每一首歌。我覺得聲線應該同人成長一樣，隨年紀有不同變化。」

練聲以外，Jason透露背歌詞反而是一大難題，他往往用最多時間去準備，不過Jason承諾會背好歌詞的同時，他也呼籲粉絲今次來看演唱會時，記得背熟歌詞，到時可以大合唱。

演唱會離不開的話題，當然還有騷肌環節，Jason上次紅館個唱赤膊兼騷麒麟臂，今次粉絲們自然期待，不過Jason大賣關子，但坦言只要不用工作，他會去做Gym，心態輕鬆，他說：「今次演唱會最追求唔係呢方面，但運動的確對自己體能同心態有益，所以有時間就會做Gym，而節食係想健康，因為為演唱會準備會多咗時間出面食飯，相對食嘅嘢會冇咁健康。」

Jason在各方面都積極作準備，另一方面他亦為演唱會拍攝宣傳片，由構思、演出、導演、剪接全部一腳踢，說：「一直想拍自己喜歡嘅內容，又鍾情拍搞笑嘢，所以用咗今次準備紅館演唱會嘅幾個重要環節，拍咗幾條主題短片。」

繼早前推出了拉筋篇及背歌詞篇後，Jason今晚6時將推出「練聲篇」，但片中的Jason未有重提聲帶受損一事，反而變本加厲練到「七孔流血」！鏡頭背後的Jason用了紅色眼藥水加工，現場的工作人員看到Jason的加工妝容後，笑言有點嚇人，但仍力保靚仔容貌。

除了網上宣傳外，唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢，而Jason早前趁空檔也特地去打卡留念，更說：「呢個個唱海報喺聽日嘅優先發售前出街，除咗為咗宣傳外，當中嘅宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥？』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥，喺鬧市中為大家帶嚟力量！」

（即時娛樂）