張天賦洪嘉豪拖手攬腰玩HeHe情 感觸變喊包淚灑舞台 (16:21)

MC和洪嘉豪最後拉台下捧場的陳蕾上台一齊唱歌。（劉永銳攝）

張天賦（MC）及洪嘉豪（KAHO）一連兩場於旺角舉行的《我是現場》音樂會，昨晚（23日）圓滿結束，尾場二人大玩HeHe情，合唱《勞斯‧萊斯》不時手拖手、攬腰，KAHO主動替MC抹汗，令台下觀眾起哄，期間二人忍不住笑。

KAHO兩晚獻唱《主角光環》時，都感觸淚灑舞台，尾場連MC也忍不住爆喊。完騷後二人見觀眾不肯離場，再次走到台上Encore，更硬拉來睇騷的陳蕾上台合唱，陳蕾笑稱幸好有化妝。

二人騷後受訪，談到輪流變喊包， MC表示沒有預過會喊，但想到他們已認識7年，很多事情都得來不易，百感交集才流淚。KAHO強調本身並非眼淺之人，只是擊中這幾年工作上不開心的弱點。

MC表示某些歌要配合劇情需要，才大玩HeHe情，他笑言：「證明我們是好專業的演員，我們太認識大家，知道這樣做大家不會嬲，反而好享受做這件事，覺得好好玩。」問MC為何尾場不如頭場般除外套騷肌，他則表示看完頭場相片後，覺得還是穿著外套較好看，他說：「都要有得騷先得㗎！今次自問準備不足，希望下次以最佳狀態，先騷畀大家睇。」

MC特別在後台準備生日蛋糕預祝KAHO 30歲生日，KAHO透露會和家人及朋友食飯慶祝，因為開騷需戒口一個月，騷後要放肆。問他30歲可有定下什麼目標？他說：「暫時音樂上都滿意，很開心這麼多人支持，繼續行就OK。」

（即時娛樂）